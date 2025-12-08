Əraqçi: Tehran və Bakı hər hansı bir anlaşılmazlığı həll etmək üçün dialoq yolunu seçiblər

Seyyid Abbas Ərəqçi: “Allahın izni ilə, Azərbaycan Respublikasının hörmətli Prezidenti cənab Əliyevi və Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovu Tehranda qəbul etməyi səbirsizliklə gözləyirik.”
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran islam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Azərbaycan xarici işlər naziri ilə birgə mətbuat konfransında bildirib ki, bu gün Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri ilə birgə əldə etdiyimiz ən vacib razılaşma danışıqları, məsləhətləşmələri davam etdirmək və mübadilələri artırmaq olub.
Cənab Seyyid Abbas Ərəqçi əlavə edib: “Qarşılıqlı əməkdaşlıqda bir çox ortaq cəhətlərimiz və maraqlarımız var, lakin əlbəttə ki, dialoq prosesində həll edilməli olan fərqlər və anlaşılmazlıqlar da var.”
Azərbaycan Respublikasının yüksək vəzifəli şəxsləri ilə məsləhətləşmək üçün Bakıya səfər edən xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi bu gün günortadan sonra Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşdükdən sonra Azərbaycanlı həmkarı ilə birgə mətbuat konfransında iştirak edib.
Mətbuat konfransının əvvəlində xarici işlər naziri deyib: “Son bir ildə Tehran və Bakı arasında siyasi sahədə yüksək səviyyəli rəsmi səfərlər baş verib və Prezident cənab Pezeşkian son bir ildə Azərbaycana iki dəfə səfər edib; biri rəsmi ikitərəfli görüş, digəri isə İƏT zirvə görüşündə iştirak etmək üçün olub. Mən də bu səfəri etdim və Allahın izni ilə, Azərbaycan Respublikasının hörmətli Prezidenti cənab Əliyevi və Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovu Tehranda qəbul etməyi səbirsizliklə gözləyirik.”
Diplomatik xidmət rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə bu gün əldə etdiyimiz ən vacib razılaşmanın danışıqları, məsləhətləşmələri davam etdirmək və mübadilələri artırmaq olduğunu qeyd edərək dedi: “Qarşılıqlı əməkdaşlıqda bir çox ortaq cəhətlərimiz və maraqlarımız var, əlbəttə ki, dialoq prosesində həll edilməli olan fərqlər və anlaşılmazlıqlar da var.”
Əraqçi davam etdi: “Bu, münasibətlərdəki hər hansı bir anlaşılmazlığı həll etmək üçün tutduğumuz yoldur və bu gün iki ölkənin müxtəlif rəsmiləri arasında görüşlərin, səfərlərin və iclasların başlayacağına və davam edəcəyinə qərar verdik.”
Ölkəmizin xarici işlər naziri, İranın həmişə 3+3 mexanizmini dəstəklədiyini və gələcəkdə də dəstəkləməyə davam edəcəyini vurğulayaraq dedi: “Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətlərin indi yaxşı bir yolda olmasından məmnunuq. İki ölkə arasındakı sülh prosesini dəstəkləyirik və alqışlayırıq. Bu prosesin nəticələrindən biri də Azərbaycanın növbəti 3+3 görüşünün Bakıda, daha sonra isə İrəvanda keçirilməsi təklifidir. Bu, yaxşı bir təklifdir və biz bu təklifi dəstəkləyirik və düşünürük ki, bu, mexanizmi gücləndirə və daha effektiv edə biləcək yaxşı bir təşəbbüsdür.”
Xarici İşlər Naziri Rəşt-Astara dəmir yolu layihəsinin yaxşı irəliləyiş əldə etdiyini qeyd edərək dedi: “Bu sahədə bizimlə, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında yaxşı əməkdaşlıq mövcuddur, lazımi investisiyalar qoyulub və müqavilələr imzalanıb və hazırda bu layihənin həyata keçirilməsi üçün lazımi hazırlıqları görməklə məşğuluq. Lazımi hazırlıqların 50 faizindən çoxu görülüb və ümid edirik ki, icra gələn il başlayacaq.”
Əraqçi davam etdi: “Ümumiyyətlə, cənab Bayramova çox səmimi və layiqli qonaqpərvərliyinə görə təşəkkür etməliyik, onunla çox yaxşı və konstruktiv müzakirələr apardıq. İran İslam Respublikasında biz Azərbaycanla münasibətlərimizi hər cəhətdən genişləndirməkdə qərarlıyıq və İran-Azərbaycan münasibətlərini daha da inkişaf etdirmək və genişləndirməkdə qərarlıyıq. Bu gün cənab Prezidentin və cənab Xarici İşlər Nazirinin iştirakı ilə oxşar qətiyyət gördüyüm üçün şadam. Əminəm ki, İran ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər hər gün daha da genişlənəcək və biz heç bir başqa tərəfin bu münasibətləri pozmağa və ya arzuolunmaz istiqamətə yönəltməyə çalışmasına imkan verməməliyik.”
Əraqçi Qəzza müharibəsinə toxunaraq dedi: "Qəzzadakı fələstinlilərə qarşı cinayətlərə və qırğınlara son qoyan hər hansı bir addımı, Qəzza xalqına yardım göstərən hər hansı bir hərəkəti və Fələstin xalqının torpaqlarının işğalına son qoyan hər hansı bir addımı alqışlayırıq. Eyni zamanda, inanırıq ki, heç bir plan Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmək hüququna xələl gətirməməli və ya öz taleyi üzərində suverenliyinə təsir etməməli və ya azaltmamalıdır."
Mətbuat konfransına davam edən Əraqçi hər iki ölkənin regional təhlükəsizliyə çox ciddi yanaşdığını və regional təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün əməkdaşlığa inandığını qeyd edərək qeyd etdi: "Bu istiqamətdə "3+3" mexanizmi formalaşdırılıb və hər iki tərəf bu mexanizmə əhəmiyyət verir. Əhəmiyyətli məqam odur ki, regional təhlükəsizlik region ölkələri tərəfindən təmin edilməlidir və istənilən tərəfdən xarici müdaxilə bu təhlükəsizliyə dağıdıcı təsir göstərəcək. Bu, bizim razılaşdığımız bir məqamdır və bu əsasda əməkdaşlığımızı davam etdiririk."
