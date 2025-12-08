Cənab Əraqçi Azərbaycan şəhidlərinin xatirəsini yad etdi

İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Azərbaycana səfəri çərçivəsində Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Xarici İşlər Naziri Bakıya səfəri zamanı Şəhidlər Xiyabanına gələrək Azərbaycan Respublikası şəhidlərinin xatirəsini yad etdi.
Xarici İşlər naziri dünən axşam (7 dekabr, bazar günü) Tehrandan Bakıya yola düşdü və bir saat sonra şəhərdəki Heydər Əliyev adına Hava Limanına çatdı. O, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Regional Baş direktoru və Bakıdakı İran səfiri tərəfindən qarşılandı. Bakıda diplomatik məsləhətləşmələrini davam etdirən Əraqçi Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşdü.
