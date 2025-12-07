  1. Ana səhifə
Foto Reportaj | Ayətullah Ramazaninin iştirakı və çıxışı ilə Tələbə Günü qeyd edildi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Müqəddəs Qum şəhərinin Dinlər və Məzhəblər Universitetinin İmam Musa Sədr zalında, tələbələrin yüksək məqamını qeyd etmək və onların İslam Respublikası sistemindəki mühüm missiyalarını izah etmək məqsədilə Ümümdünya Əhli-Beyt (əleyhimus-səlam) Assambleyasının baş katibi Ayətullah Ramazani “Tələbə Günü” münasibəti ilə keçirilən Anım Mərasimində çıxış ediblər.

7 dekabr 2025 - 16:40
Xəbər kodu: 1758765
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Hadi Çöhrəqani

