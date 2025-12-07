Foto Hesabat | "Səhənd 2025" Birgə Terrorla Mübarizə Təlimi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının "Səhənd 2025" adlı birgə terrorla mübarizə təlimi çərşənbə günü, 03 dekabr, 2025-ci il tarixindən etibarən başlayıb və beş gün (08 dekabr 2025 taruxə kimi) davam edəcək. Təlimdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərdən və regional hərbi və təhlükəsizlik təşkilatlarından 18 yüksək vəzifəli nümayəndə heyəti iştirak edir. Təlim İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun-SEPAH-ın Quru Qoşunlarının ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Şərqi Azərbaycan əyalətinin Şəbistər şəhristanında keçirilir.
7 dekabr 2025 - 16:24
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Məsud Sepehrinia
