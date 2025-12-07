İİR Müqəddəs Ziyarətgahlar və Məkanlarının Xadimlərinin Qum şəhərində keçirilən 8-ci Sessiyası

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Müqəddəs Cəmkəran Məscidinin İdarə Heyətinin ev sahibliyi ilə İslami İranının Müqəddəs Ziyarətgahlar və Məkanlarının Xadimlərinin Qum şəhərində keçirilən 8-ci Sessiyası keçirilib. Sessiyada İmam Rzanın (əleyhi səlam) Müqəddəs Hərəminin İdarəsinin-Astan Qüds Rəzəvinin, Həzrət Fatimə Məsumənin (səlamullahi əleyha) Müqəddəs Hərəminin-Astan Qüds Məsumənin, Həzrət Əhməd ibn Musa əl-Kazımın (əleyhi səlam) Müqəddəs Hərəminin, Həzrət Əbdüləzim Həsəninin (əleyhi səlam) Müqəddəs Hərəminin xadimləri iştirak ediblər.
7 dekabr 2025 - 15:55
Xəbər kodu: 1758738
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Şəkil: Müctəba Kərəm-Əli
