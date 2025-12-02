  1. Ana səhifə
Foto Reportaj | İspaniyada Fələstinlə Beynəlxaq Həmrəylik Günü Fələstinlilərin Soyqırım edilməsinə son qoyulmasını tələb edən yürüş

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İspaniyanın El Astillero şəhərində Fələstinlə Beynəlxaq Həmrəylik Günü münasibəti ilə keçirilən yürüşdə, nümayişçilər Fələstin xalqına dəstəklərini göstərərək, faşist yəhudi terrorçu rejimi tərəfindən Fələstində davam edən soyqırıma son qoyulmasını tələb ediblər.

2 dekabr 2025 - 15:52
Xəbər kodu: 1756832
Source: ABNA Xəbər Agentliyi

