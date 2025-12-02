Foto Reportaj: Nəcəfi Əşrəfdə, İmam Əlinin (əleyhis-salam) hərəminin mənəvi atmosfer

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Müqəddəs Nəcəf i Əşrəf şəhərində yerləşən Həzrəti Əmirəl-möminin, İmam Əli ibn Əbu Talibin (əleyhiməs-salam) pak hərəmi İraqın daxilindən və xaricdən gələn zəvvarları özünə cəlb edir. Oradakı unikal mənəvi atmosfer həqiqətən xüsusidir və yalnız İmam Əlinin (əleyhissalam) hərəmində və Həzrəti Xətmi-mərtəbət, Muhəmməd Mustəfanın (səlləllahu əleyhi və alih) müqəddəs Mədinə şəhərindəki torpağa tapşırıldığı Məscidində yaşana bilər. Onun pak və müqəddəs ziyarətgahından yeni görüntülər ABNA xəbər agentliyi tərəfindən dərc olunub.
2 dekabr 2025 - 15:10
Xəbər kodu: 1756801
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
