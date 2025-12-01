İsrail ŞOK-da. İranla əlaqəli haker qrupu: İsrail nüvə aliminin maşınına gül və mesaj qoymuşuq! \ FOTO
İran kəşfiyyat xidmətləri ilə əlaqəli olan "Hənzala" haker qrupu şənbə günü, yüksək vəzifəli sionist İsrail rejiminin nüvə aliminin maşınına girərək ona gül dəstəsi və təhdid məktubu qoyublar. Qrup həmçinin Qeyri-leqal İsrail rejiminin hərbi kəşfiyyat agentliyinin 8200-cü bölməsinin 10 üzvü haqqında məlumat yayıb.
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: "Hənzala" haker qrupu şənbə günü öz veb saytında iddia edib ki, Surak Nüvə Tədqiqat Mərkəzinin sistemlərinə sızaraq qanunsuz İsrail rejiminin ən yaxşı nüvə alimlərindən biri olan İsaak Gertzin şəxsi, təhsil və yer məlumatlarını əldə etməyi bacarıb.
Qrup həmçinin onun avtomobilinin içərisində qoyduğu gül dəstəsi və təhdid mesajının şəkillərini dərc edib və avtomobilin Gertsə məxsus olduğunu bildirib.
“Hanzala” veb saytında Gertzə göndərdiyi mesajda yazıb: “Ətrafınızdakı havadakı incə dəyişikliyi artıq hiss etmisiniz. Adi bir günün səhv keçdiyi anda”.
Qrup əlavə edib: “Pul hərəkət edir, insanlar hərəkət edir və kölgələr bir yerdən digərinə hərəkət edir. Hamısı gözləmədiyiniz istiqamətlərdədir.”
“Hanzala” həmçinin yazıb: “Dünən buketimizi aldınız. İlk baxışdan zərərsiz bir əşya idi. Amma onun ağırlığını hiss etdiniz, elə deyilmi? Arxasındakı varlığı hiss etdiniz; onu daşıyan əllər, qapını açmazdan əvvəl yoxa çıxan addımlar.”
“Hanzala” haker qrupunun buketi
8200-cü bölmənin 10 üzvü haqqında məlumat yayır
Şənbə günü “Hanzala” haker qrupu həmçinin 10 nəfər haqqında məlumat yayaraq, onların faşist İsrail rejiminin kəşfiyyat icmasının mərkəzi məlumat toplama bölməsi olan 8200-cü bölmənin üzvü olduqlarını bildirib.
Haker qrupu həmçinin 10 nəfərin hər birinin yeri barədə hər hansı bir məlumat üçün 10.000 dollar mükafat vəd edib.
