Foto Hesabat | Qumda Həzrət Fatimeyi Zəhranın (s.ə.) şəhadətinin ildönümü ilə eyni vaxta 7 naməlum şəhidin dəfn mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrət Fatimeyi Zəhranın (səlamullahi əleyha) şəhadətinin ildönümü ilə eyni vaxta təsadüf edən Müqəddəs Müdafiə Dövrünün yeddi naməlum şəhidinin müqəddəs cənazələrinin dəfn mərasimi ötən gün, bazar ertəsi səhəri, müqəddəs Qum şəhərində xalqın müxtəlif təbəqələrinin, rəsmilərin və şəhid ailələrinin iştirakı ilə keçirildi.
25 noyabr 2025 - 13:27
Xəbər kodu: 1753982
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Abidi
Sizin rəyiniz