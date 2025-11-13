Foto Hesabat | Dördüncü Beynəlxalq “Qurtuluş Yolu: Nəhcül-Bəlağə və Ələvi İdarəçiliyi” Konqresinin bağlanış mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dördüncü Beynəlxalq “Qurtuluş Yolu: Nəhcül-Bəlağə və Ələvi İdarəçiliyi” Konqresinin bağlanış mərasimi dünən axşam, 12 noyabr 2025-ci il, İsfahan Beynəlxalq Konfrans Mərkəzində Ümumdünya Əhli-Beyt (ə) Assambleyasının baş katibi Ayətullah Rza Ramazaninin iştirakı və çıxışı ilə baş tutdu.
13 noyabr 2025 - 13:26
Xəbər kodu: 1750050
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Pejman Gəncipur
