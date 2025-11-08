İlk Rusiya qatarı İran İslam Respublikasına çatdı \ FOTO

Bu yük qatarına İİR və İraqa göndərilən kağız, sellüloz və digər kağız məhsulları daşıyan 62 ədəd 40 futluq konteyner daxildir.
8 noyabr 2025 - 17:04
Xəbər kodu: 1748012
Source: IRNA
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu yük qatarına İİR və İraqa göndərilən kağız, sellüloz və digər kağız məhsulları daşıyan 62 ədəd 40 futluq konteyner daxildir.
Bu qatar Moskvadan 900 kilometr şimaldan yola çıxıb və Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistandan keçərək "İnçəburun" sərhədi vasitəsilə İrana daxil oldu və 12 gün ərzində Aprin quru limanına çatdı.
Bu hadisə təkcə İran və Rusiya arasında ticarət əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində mühüm addım deyil, həm də İran, Rusiya və qonşu Orta Asiya ölkələri arasında müntəzəm qatar hərəkətinin başlanğıcı hesab edilir.
