Foto Hesabat | Qlobal Təkəbbürə Qarşı Milli Mübarizə günü Aban 13 - Təbriz

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Allahın Günü, 13 Aban, İran İslam Respublikasında "Qlobal Təkəbbürə Qarşı Milli Mübarizə Günü"-dür. Bu il, Həzrət Fatimeyi Zəhranın (səlamullahi əleyha) şəhadətinin ildönümü ilə üst-üstə düşən Allahın Günü, 13 Abanda, İranın Təbriz şəhərində müxtəlif sinflərdən olan insanlar " Təkəbbürə Qarşı Bir Olaq və Möhkəm Olaq" şüarı ilə yürüş keçirərək qlobal hegemonçuluğa qarşı nifrətlərini sərgiləmişlər.
5 noyabr 2025 - 18:32
Xəbər kodu: 1747048
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Məsud Sepehrinia
Sizin rəyiniz