Foto Reportaj | Əmirəl-möminin (ə) müqəddəs hərəmində Həzrət Zeynəbin (ə) mövludunun ildönümü qeyd olundu
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İraqın Nəcəf Əşrəf şəhərində yerləşən Həzrət İmam Əli ibn Əbu Talibin (əleyhiməs-səlam) müqəddəs hərəmi nur və sevinclə bürümüşdü və Ələvi xidmətçiləri Həzrət Zeynəbin (ə) mübarək mövludunun ildönümü ilə bağlı mənəvi mərasimini coşğu və sevinclə qeyd ediblər. Həmd nəğmələri və Zeynəbi çiçəklərin ətri ilə dolmuş atmosferdə zəvvarlar xidmətçilərlə birlikdə bu mübarək mövludu qeyd edərək, dualar etdilər.
28 oktyabr 2025 - 12:56
