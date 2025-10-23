Foto Hesabat | Qumda keçirilən "İslam və Xristianlıqda Etikanın Müqayisəli Tədqiqatları" mövzusunda İkinci Beynəlxalq Konfransın bağlanış mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu gün, 23 oktyabr 2025-ci il, cümə axşamı günü, dünyanın 25 ölkəsindən elmi və dini qurumların geniş iştirakı ilə bəşəriyyətin "böyük mənəvi çöküşü" ilə mübarizə aparmaq üçün qlobal hərəkat yaratmaq məqsədi ilə Qumdakı İslam Təbliğat İdarəsinin Şeyx Tusi zalında "İslam və Xristianlıqda Etikanın Müqayisəli Tədqiqatları" mövzusunda İkinci Beynəlxalq Konfransın bağlanış mərasimi keçirildi.
23 oktyabr 2025 - 15:38
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Hadi Çöhrəqani
