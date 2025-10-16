Foto Reportaj: Pakistanın Şiə Üləma Şurası daşqınlara məruz qalmış yüzlərlə ailəyə kömək etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əllamə Seyid Sacid Əli Nəqvinin rəhbərlik etdiyi Pakistan Şiə Üləma Şurasının humanitar yardımı Pakistanda baş vermiş son daşqınlar zamanı ucqar bölgələrdə zərər çəkən yüzlərlə ailəyə çatdırılıb. Zəruri ləvazimat və çadırların daxil olduğu bu humanitar yardım dini və məzhəbindən asılı olmayaraq bir neçə həftədir davam edir, müxtəlif Şiə qrupları yardım işlərində fəal iştirak edir.
16 oktyabr 2025 - 16:11
