Əsrarəngiz Kaspi Hirkan Qarışıq Meşələri. Gülüstan əyaləti \ FOTO

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Caspian Hyrcanian mixed forests- Kaspi Hirkan Qarışıq Meşələri Allah Təalanın Azərbaycan respublikasının Talış Bölgəsindən tutmuş İran İslam Respublikasının Gilan, Ərdəbil, Mazandaran və Gülüstan əyalətlərinə bəxş etdiyi, zəngin təbiətə malik olan, dünyada misli olmayan qiymətli bir nemətdir... Bu ərazilər, sərin hava, ağacların kölgəsi və gözəl mənzərələri ilə turistlər üçün cazibədar bir məkan olaraq diqqət çəkir... Fotolarda Gülüstan vilayətinin meşə və dağlarını, həmçinin təbiətini görürsünüz.
25 sentyabr 2025 - 15:42
Xəbər kodu: 1731354
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
