Xəbər Foto | Pakistan Vahid Ümmət Partiyasının sədri ABNA Xəbər Agentliyini ziyarət edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Pakistan Vahid Ümmət Partiyasının sədri, Ümumdünya Əhli-Beyt (ə) Assambleyasının Baş Assambleyasının üzvü Hüccətül-İslam Vəl-Muslimin Məhəmməd Əmin Şəhidi ABNA Beynəlxalq Xəbər Agentliyinin redaksiyasında olub və agentliyin fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlandırılıb. Daha sonra Höccətül-İslam Şəhidi, ABNA Xəbər Agentliyinin icraçı direktoru Həsən Sədrai Arifi ilə görüş keçirib, müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı imkanların və sinerjinin faydaları ətrafında müzakirələr aparıb.
15 sentyabr 2025 - 16:51
Xəbər kodu: 1727229
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Məhəmməd Mehdi Zakiri
