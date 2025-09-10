Foto Reportaj | Qumda Hz. Peyğəmbərin (s) və İmam Sadiqin (ə) mövludunda ruhanilər Əmmamə ilə təltif edildilər
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslamın əziz Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd (səlləllahu əleyhi və alih) və Həzrət İmam Cəfər Sadiqin (əleyhi səlam) Milad Bayramlarında bu gün, çərşənbə, 10 sentyabr 2025-ci ildə Ayətullah Məkarim Şirazi və Ayətullah Fazil Lənkəraninin ofislərində din lminin tələbələri müqəddəs Əmmamə ilə təltif olunublar.
10 sentyabr 2025 - 16:50
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Abedi
