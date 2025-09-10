Foto Reportaj | İmam Xomeyni (r.ə) Hüseyniyyəsində Həzrət Peyğəmbərin (s) və İmam Sadiqin (ə) Milad Bayramları
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sonuncu Peyğəmbər Həzrəti Muhəmməd Mustafanın (səlləllahu əleyhi və alih) və İmam Sadiqin (əleyhi səlam) mövludlarının ildönümü ilə yanaşı, bu gün səhər saatlarında İmam Xomeyni Hüseyniyyəsində ölkənin müxtəlif yerlərindən təşrif gətirmiş 12 gün davam edən müharibənin bir qrup şəhid ailəsi, beynəlxalq vəhdət konfransın qonaqları, iştirak ediblər.
10 sentyabr 2025 - 16:32
