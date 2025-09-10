Foto Reportaj | Tehran 39-cu Beynəlxalq İslam Vəhdət Konfransı Qonaqlarının üzlərində əks olan empatiya
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Tehran 39-cu Beynəlxalq İslam Vəhdəti Konfransı çərçivəsində həmrəylik dolu bir atmosferdə qonaqların qalıcı kadrları qeydə alınıb. Bu görüntülər, qeyd olunan böyük toplantının iştirakçıları arasında yayılan dərin sülh və ümumi ümidi ifadə edir. Hər baxış və hər üz ifadəsi qəlblərin əlaqəsinin və dinləri yaxınlaşdırmaq, sülh və anlaşmaya əsaslanan gələcək qurmaq üçün möhkəm əzmin hekayəsidir. Bu fotolar bütün dünya müsəlmanlarının vahidliyindən irəli gələn daxili birliyin və sülhün parlaq simvoludur.
10 sentyabr 2025 - 15:53
Xəbər kodu: 1725605
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
