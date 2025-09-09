Foto Reportaj | İslam Birliyi Beynəlxalq Konfransının İxtisaslaşmış Komissiyaları

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ümumdünya İslam Məzhəblərinin Yaxınlığı Forumunun Baş Katibi Höccətül-İslam və Müslimin Dr. Həmid Şəhriarinin iştirak etdiyi Vəhdət Konfransının Xarici Qonaqlarının Beynəlxalq Simpoziumu və Oyanış Dövründə Müsəlman Qadınlarının Rolu mövzusunda Ali Təhsilli Qadınların İxtisaslaşdırılmış Toplantısı bu gün 09 sentyabrda, Tehranın Parsian Hotelində İslam Birliyi Beynəlxalq Konfransının ikinci günündə keçirilb.
9 sentyabr 2025 - 21:30
Xəbər kodu: 1725479
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Hüseyn Yar-Əhmədi
Sizin rəyiniz