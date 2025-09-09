Foto Reportaj | Tehran, 39-cu Beynəlxalq İslam Birliyi Konfransı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 39-cu Beynəlxalq İslam Birliyi Konfransı Tehranda, Zirvə zalında, Prezident Məsud Pezeşkian və İslam Dünyasının bir qrup aliminin iştirakı ilə işə başlayıb. Konfransda 80-dən çox beynəlxalq və 210 yerli qonaq iştirak edir. Həmçinin, təqdim olunmuş 392 məruzədən 148-i konfransda təqdimat üçün qəbul edilmişdir. Bu konfrans 08-10 sentyabr tarixlərində Ümumdünya İslam Məzhəblərinin Yaxınlığı Forumunun himayəsi altında “Rəhmət Peyğəmbəri və Vahid Ümmət” şüarı ilə 3 gün davam edəcək.
9 sentyabr 2025 - 20:49
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
