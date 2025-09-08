Foto Reportaj | Salman Farsi adına İkinci Milli Konqresinin bağlanış mərasimi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrət Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və alih) mövludunun 1500-cü ildönümü ilə eyni vaxtda, şənbə günü, Elmi Hövzələrin və universitetlərin rəsmiləri və professorlarının iştirakı, eləcə də Ayətullah Hüseyni Buşəhrinin çıxışı ilə İsfənın Tacirlər Otağının konfrans zalında Salman Farsi adına İkinci Milli Konqresinin bağlanış mərasimi keçirilib.
8 sentyabr 2025 - 12:08
Xəbər kodu: 1724860
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Pejman Gəncipur
