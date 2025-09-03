Foto Xəbər | Əfqanıstanın şərqində zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrdən görüntülər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Son bir neçə gündə Əfqanıstanın Kunar, Nanqarhar və Lağman əyalətlərində baş verən ölümcül zəlzələ, son statistik məlumatlara görə, zəlzələnin ilk dalğasında 1400-dən çox insanın ölümünə və minlərlə insanın yaralanmasına səbəb olub. Bu dağıdıcı təbiət hadisəsi insanların evlərini, təsərrüfatlarını və infrastrukturunu dağıdıb, bu ərazilərdə fövqəladə və kritik şərait yaradıb.
3 sentyabr 2025 - 18:26
Xəbər kodu: 1723246
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
