Foto Reportaj: Qum Elmi Hövzəsi tələbələrinin İmam Mehdi (Ə.C.) ilə beyətlərinin təzələnməsi mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Qum Elmi Hövzəsinin tələbələri Həzrət Bəqiyyətullah əl-Əzəm (ə.c.), İmam Sahibəz-Zaman (Allah Onun şərəfli zühurunu tezləşdirsin) ilə beyətlərini təzələyiblər. Miladi təqvimi ilə 2 sentyabr 2025-ci il, çərşənbə axşamı, Müqəddəs Cəmkəran Məscidində, keçirilən İmam Zamanla Beyətin Təzələnmə mərasimində, Ümumdünya Əhli-Beyt Assambleyasının Ali Şurasının Ali üzvü Ayətullah Ərakinin iştirakı ilə yanaşı bir qrup tələbələrin Əmmamə ilə təltif olunma mərasimi də keçirildi.
3 sentyabr 2025 - 18:17
