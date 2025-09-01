Xəbər Foto | Argentinanın paytaxtında Fələstin tərəfdarlarının kütləvi anti-sionist nümayişi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Minlərlə Argentina vətəndaşı Fələstinin məzlum xalqına dəstəklərini ifadə etmək üçün ölkənin paytaxtı Buenos-Ayresdə kütləvi anti-sionist yürüş keçiriblər. Əllərində Fələstin bayraqları və şüarlar səsləndirən iştirakçılar Argentina hökumətini və prezidentini faşist İsrail rejimilə əlaqələri kəsməyə çağırıblar. Polis vəhşilik edərək dinc nümayişçilərə zədə yetirib və bir sıra etirazçını həbs edib.
1 sentyabr 2025 - 14:04
Xəbər kodu: 1722573
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
