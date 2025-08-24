Foto Reportaj | Rəştdə, İmam Musai Kazımın (əleyhi səlam) qızı, Həzrət Fatimeyi Uxranın (s) hərəminin tozunun alınması mərasimi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Musai Kazımın (əleyhi səlam) qızı və İmam Rzanın (əleyhi səlam) baclarından biri olan Həzrət Fatimeyi Uxranın (səlamullahi əleyha) hərəminin tozunu alınma mərasimi bu gün, bazar günü, İmam Rzanın (əleyhi səlam) şəhadətinin ildönümü keçirilib. Mərasimdə Ümümdünya Əhli-Beyt (ə) Assambleyasının Baş Katibi Ayətullahul Rza Ramazani və Rəzəvi hərəminin Rəştdəki bir qrup xadimləri iştirak ediblər.
24 avqust 2025 - 18:19
Xəbər kodu: 1719860
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Rza Əlipur
