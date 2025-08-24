Foto Reportaj | İmam Rzanın (ə) şəhadətinin ildönümü ilə bağlı Həzrət Məsumə (ə) hərəmi qulluqçularının matəm yürüşü
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Vilayət və İmamət Səmasının Səkkizinci Parlaq Ulduzu, Həzrəti Əli ibn Musa əl-Rzanın (əleyhi səlam) şəhadətinin ildönümü ilə əlaqədar Həzrət Fatimeyi Məsumənin (səlamullahi əleyha) hərəminin xadimləri, bu gün səhər saatlarında, müqəddəs Qum şəhərində, İmam Həsən Əskərinin (əleyhi səlam) göstərişi ilə inşa edilmiş İmam Həsən Əskəri Məscidindən hərəmə doğru əzadarlıq yürüşü keçiriblər.
24 avqust 2025 - 17:58
Xəbər kodu: 1719852
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Abedi
