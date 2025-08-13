  1. Ana səhifə
ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI

Foto Reportaj | Ərbəin Gəzinti Yolunda “Ərbəin və İslam ümməti” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “Ərbəin və İslam ümməti” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfrans İran, İraq, Pakistan, Nigeriya, Konqo və Seneqaldan olan bir qrup İslam dünyasının tanınmış alim, elita və tədqiqatçılarının iştirakı ilə Ərbəin Yürüş Yolu üzərndəki 1192 sütunda yerləşən Burasa Mokəbində keçirilib. Konfrans iştirakçıları Ərbəin hadisəsinin sivilizasiya və birləşdirici ölçülərini araşdırıblar.

13 avqust 2025 - 12:39
Xəbər kodu: 1716566
Source: ABNA Xəbər Agentliyi

