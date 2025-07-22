TRAMP ABŞ ŞİRKƏTLƏRİNƏ PUA İSTEHSALINDA İRANDAN NÜMUNƏ GÖTÜRMƏYİ ƏMR EDİB!
ABŞ da İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ Şahed-136 pilotsuz təyyarəsini kopyaladı! \ FOTO
ABŞ Müdafiə Nazirliyi İİR-ın Şahed-136 kamikadze pilotsuz təyyarəsinin analoqu kimi azbüdcəli döyüş pilotsuz təyyarəsi LUCAS-ı təqdim edib. Bu barədə “Defence Blog” məlumat yayıb.
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hərbi mediaları Pentaqonun İran İslam Respublikasının dindar mütəxəssisləri tərəfindən ixtira və istehsal edilən, ucuz və effektli Şahed-136 pilotsuz təyyarəsinə çox bənzəyən "LUCAS" adlı pilotsuz aparatını təqdim etdiyini açıqlayıblar.
LUCAS Arizonadan olan SpektreWorks tərəfindən hazırlanmışdır. Pilotsuz aparatı müxtəlif üsullarla - avtomobildən və ya raket gücləndiricisindən istifadə etməklə sürətlə işə salmaq olar və kompleks hazırlıq tələb etmir.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, İranın “Şahed” PUA-larının uğurundan sonra gözlənilmədən pilotsuz uçan aparatların dünyada populyarlaşması ABŞ-ın da bunun kopyasını istehsal etməsinə səbəb olub.
Tramp daha əvvəl demişdi ki, o, Amerika şirkətlərinə pilotsuz təyyarələrin istehsalında İrandan nümunə götürməyi əmr edib!
