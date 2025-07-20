PEYĞƏMBƏR QƏBRİNİN ZİYARƏTİNİ ŞİRK BİLƏNLƏR BÜTƏ SİTAYİŞ EDİRLƏR
Vəhhabi əqidəli Qolani “Fəxri” xiyabanda Heydər Əliyevin bütünə ibadət edib \ FOTO
Təhrir əş-Şam terror qruplaşmasının lideri Əhməd əş-Şaraa əliyevlər sülalə rejiminin ümummilli lideri, müasir yəhud kökənli Azərbaycan rejiminin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, qəbrini ziyarət edərək, H. Əliyev bütü önündə əyilərək əklil qoyub.
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bir neçə gün öncə Azərbaycanda faşist İsrail rejimi ilə sövdələşmək üçün “işgüzar” səfərdə olan Suriya Ərəb Respublikasının vəhhabi əqidəli terrorçu prezidenti Qolani ləqəbli Əhməd əş-Şaraa iyulun 12-də əliyevlər sülalə rejiminin bütünü ziyarət edib.
Belə ki, Təhrir əş-Şam terror qruplaşmasının lideri Əhməd əş-Şaraa əliyevlər sülalə rejiminin ümummilli lideri, müasir yəhud kökənli Azərbaycan rejiminin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, qəbrini ziyarət edərək, H. Əliyev bütü önündə əyilərək əklil qoyub.
Sizin rəyiniz