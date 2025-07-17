İLAHİ İNCİLƏRİN NUR SİL-SİLƏSİ
İnqilab Rəhbəri Ədliyyə Başçısı və yüksək vəzifəli məmurlar ilə görüşüb \ FOTO
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dünən səhər, Çərşənbə günü, İslam İnqilabının Ali Məqamlı Rəhbəri İİR-ın Ədliyyə Rəhbəri və ölkənin hər yerindən təşrif gətirmiş yüksək vəzifəli şəxslər və ədliyyə idarələrinin rəhbərləri ilə görüşdə, İran xalqının son tətbiq edilmiş təcavüzkar müharibədə gördüyü böyük işlərini təhlil ediblər və təcavüzkarların hesab və planlarının puça çıxması, sevimli İranımızın müdafiəsi üçün bütün siyasi zövq və dini düşüncələrin fərqliliyinə baxmayaraq, İran millətinin nümayiş etdirdiyi böyük birliyinə işarə edib və vurğulayıblar: Bu milli birliyi qorumaq hər kəsin borcudur.
