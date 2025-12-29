İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri ilə Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri arasında telefon danışığı baş tutub

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçi və Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri Əmir Feysəl bin Fərhan bu gün axşam (bazar günü) telefon danışığında ikitərəfli münasibətlər, regional və beynəlxalq proseslər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
İranın xarici işlər naziri Yəmənin cənubundakı vəziyyətə toxunaraq həmin ölkənin birlik və ərazi bütövlüyünün qorunmasının, eləcə də yol xəritəsinin icrasının vacibliyini vurğulayıb.
Əraqçi sionist rejimin Livana qarşı hücumlarını pisləyərək beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusən də atəşkəsin zəmanətçilərinin bu rejimin Livan xalqına qarşı təcavüz və cinayətlərinin dayandırılması üçün məsuliyyət daşıdığını qeyd edib.
Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri isə region ölkələri arasında məsləhətləşmə və əməkdaşlığın davam etdirilməsinin sülh və sabitliyin qorunması üçün əhəmiyyətini vurğulayıb və sionist rejimin cavabdeh edilməsinin zəruriliyini bildirib.
Sizin rəyiniz