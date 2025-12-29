İranın üç peyki kosmosa uğurla buraxıldı / İran kosmik texnologiyanın tam dövriyyəsində dünyanın ən yaxşı 10 ölkəsi sırasındasır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ötən gün, 28 dekabr 2025-ci ildə İran İslam Respublikası ən böyük və ən vacib kosmik missiyalarından birini həyata keçirdi və eyni zamanda Rusiyadakı Vostoçnı Kosmik Mərkəzindən Rusiyanın Soyuz raketindən istifadə edərək üç İran peykini kosmosa buraxdı.
Plana əsasən, hər üç peyk Yer səthindən təxminən 500 kilometr yüksəklikdə, uzaq məsafədən zondlama, yerüstü görüntüləmə və tətbiqi məlumatlar üçün uyğun olan, eyni zamanda yerüstü stansiyalarla sürətli rabitə və məlumat ötürülməsini təmin edən bir orbitdə yerləşdirilib.
İran Kosmik Təşkilatının rəhbəri Həsən Salari 3 İİR peykinin buraxılışı zamanı jurnalistlərə ölkədə kosmik proqramlarının genişləndirilməsinə toxunaraq bildirib: “Peyklərin, buraxılış qurğularının və məlumatların qəbulu və emalı üçün zəruri infrastrukturun eyni vaxtda dizaynı və qurulması qabiliyyəti sayəsində İran İslam Respublikası kosmik sahədə dünyanın 10-11 aparıcı ölkəsi arasındadır.”
Kosmik Təşkilatının rəhbəri vurğulayıb: “Müxtəlif şirkətlər və qruplarla müqavilələrin imzalanması və layihələndirilən və qurulan peyklərin uğuru İranın kosmik sənayesinin inkişafını, genişlənməsini və artan artım tempini göstərir.”
O əlavə edib: “Yeni oyunçuların, xüsusən də özəl sektorun və bilik əsaslı şirkətlərin daxil olması ölkənin kosmik sənayesi üçün parlaq bir gələcək vəd edir.
Sizin rəyiniz