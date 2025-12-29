Video | Suriya Ələviləri yəhudi-sələfi birliyinə etirazlara başladı; Təhrir əş-Şamın hakimiyyəti altında olmaq istəmirik
29 dekabr 2025 - 14:28
Xəbər kodu: 1767484
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Suriyalı ələvilər ötən gün Ələvilərin Ali İslam Şurasının rəhbəri Şeyx Qəzəlin "Dinc İnsan Fırtınası" adlı çağırışını dəstəkləmək üçün mitinqlərinə başlayıblar. Şeyx Qəzəl bu çağırışı, bazar günü "metodiki soyqırım müharibəsi"nə etiraz olaraq verib.
Sizin rəyiniz