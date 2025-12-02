Təhlükəsizlik Şurasının sədri: BMT Baş katibi İran və 2231 saylı Qətnamə barədə hesabat verəcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu ay (dekabr 2025) Təhlükəsizlik Şurasının rotasiya sədrliyini öz üzərinə götürən Sloveniyanın BMT-dəki səfiri Samuel Jeboqar, BMT Baş katibi Antonio Quterreşin tezliklə Şuraya İranla bağlı 2231 saylı Qətnamə ilə bağlı hesabat təqdim edəcəyini açıqladı.
Eyni zamanda, diplomatik mənbə IRNA-ya bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurası hələlik bu məsələ ilə bağlı iclas çağırmaq barədə qərar qəbul etməyib.
Təhlükəsizlik Şurasının Müştərək Əhatəli Fəaliyyət Planı (JCPOA) ilə bağlı 2231 saylı Qətnaməsi 18 oktyabr 2025-ci ildə başa çatıb və İran, Rusiya və Çin bu qətnamənin rəsmi olaraq sona çatmasını İranın nüvə sənədinin Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyindən çıxarılması demək hesab etsələr də, üç Avropa ölkəsi və ABŞ JCPOA-nın müddəalarına dair şərhlərinə əsaslanaraq, Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyaların avtomatik bərpasını aktivləşdirmək üçün səs verməsindən sonra BMT sanksiyalarının bərpa olunacağını iddia edirlər.
Jeboqar həmçinin Təhlükəsizlik Şurasında Rusiya və Çinin müxalifətinə toxunmadan etiraf etdi: "İlk addım sanksiyalar komitəsi yaratmaq və onun sədrini təyin etməkdir, lakin bunu etmək çətin olacaq, çünki bunu etmək üçün konsensusa ehtiyacımız var."
